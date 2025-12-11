Giovanni Minoli il racconto choc | Fu Fabio Fazio ad avvisarmi della morte di mia madre

Giovanni Minoli rivela un episodio toccante e inaspettato legato a Fabio Fazio, che gli avrebbe comunicato la tragica morte di sua madre in seguito a un incidente stradale. L'intervista a Fanpage svela dettagli sorprendenti e emozioni profonde legate a questo momento di grande dolore e amicizia.

Giovanni Minoli ha raccontato in una recente intervista a Fanpage di quando Fabio Fazio lo avvisò della morte di sua madre, in un incidente stradale. Si tratta di un aneddoto clamoroso, come lo ha definito il giornalista e decano della tv, perché intreccia diverse coincidenze inaspettate. Anche il padre di Minoli infatti, è morto in un incidente stradale, molti anni prima di sua mamma. Minoli ha spiegato che i suoi genitori sono morti “nello stesso modo a distanza di 12 anni, tutti e due in un incidente stradale. Separatamente, individualmente.” Il padre Eugenio si schiantò contro un autotreno che faceva un’inversione a U sull’Aurelia, e sua madre invece “Perché andava a 200 all’ora con la Porsche. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Giovanni Minoli, il racconto choc: “Fu Fabio Fazio ad avvisarmi della morte di mia madre”

