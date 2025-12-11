Giovanni Minoli | Fabio Fazio mi avvertì della morte di mia madre dall'autostrada così la Tv ha invaso il mio privato

In questa intervista, Giovanni Minoli condivide aneddoti personali e riflessioni sulla televisione contemporanea. Ricorda il momento in cui Fabio Fazio lo avvertì della morte di sua madre e commenta lo stato attuale della Rai, esprimendo il suo pensiero sulla mancanza di una visione chiara nel panorama televisivo odierno.

Giovanni Minoli si racconta in un'intervista a Fanpage, parlando di sé e della Tv di oggi: "La Rai? Non so più cosa sia, non c'è visione, salvo solo Splendida Cornice. Gerry Scotti è un numero uno". E aggiunge: "La sfida Rai-Mediaset non può ridursi ad Affari Tuoi contro Ruota della Fortuna". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giovanni Minoli: “Fabio Fazio mi avvertì della morte di mia madre dall’autostrada, così la Tv ha invaso il mio privato” - Giovanni Minoli si racconta in un'intervista a Fanpage, parlando di sé e della Tv di oggi: "La Rai? Scrive fanpage.it

Giovanni Minoli: “Quando avevo 14 anni una donna ha abusato di me. Ti rimane addosso il senso della violenza. I miei genitori? Morti nello stesso modo, a 15 anni di distanza” - Giovanni Minoli, 80 anni il prossimo 26 maggio, si è raccontato a Il Giornale, a cominciare dal rapporto con sua madre: “Mia madre e mio padre sono morti nello stesso modo: in due incidenti ... ilfattoquotidiano.it scrive