giovanna vitelli prossima presidente di altagamma

Giovanna Vitelli, attuale presidente di Azimut-Benetti, nel triennio 2026-2028 sarà presidente di Altagamma, fondazione che dal 1992 riunisce oltre 100 imprese dell’alta industria culturale e creativa, riconosciute come autentiche ambasciatrici dello stile italiano nel mondo. La nomina diventerà effettiva a partire dal primo giugno 2026, in continuità con la presidenza di Matteo Lunelli, alla guida di Altagamma per due mandati dal 2020. Chi è Giovanna Vitelli. Vitelli ha iniziato la carriera nello studio legale Bonelli, Erede & Pappalardo. Poi nel 2004 è approdata nell’azienda di famiglia, attiva nel settore della cantieristica navale, di cui è diventata vicepresidente nel 2016 e poi presidente nel 2023, anno che l’ha vista entrare in Altagamma come vicepresidente per il settore nautico. 🔗 Leggi su Lettera43.it