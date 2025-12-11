Giovanna Piras trovata morta in casa a Muggiò dall’autopsia arriva la conferma | decesso avvenuto per cause naturali

Giovanna Piras, 80 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Muggiò. L’autopsia ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali. La scoperta, avvenuta lunedì, ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Muggiò (Monza Brianza), 11 Dicembre 2025 – È avvenuta per cause naturali la morte di Giovanna Piras, l'impiegata in pensione di 80 anni trovata lunedì senza vita a terra nella sua abitazione con un foulard sul volto. Lo rivela l'autopsia disposta dalla Procura di Monza ed eseguita oggi sulla donna. Nessun segno di trauma sul corpo, nessuna lesione. Mancano ancora gli esiti degli esami istologici, ma non appaiono al momento tracce di intossicazioni. Pare quindi risolto così il giallo su questo decesso, partito dall'allarme lanciato dal fratello della donna che non riusciva a mettersi in contatto con lei e si è presentato nel primo pomeriggio dell'otto dicembre insieme al figlio nell'appartamento al primo piano della casa di ringhiera di via Magenta, facendo la macabra scoperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giovanna Piras trovata morta in casa a Muggiò, dall’autopsia arriva la conferma: decesso avvenuto per cause naturali

