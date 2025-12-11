Giovanna Piras trovata morta con un asciugamano in faccia oggi l'autopsia Il fratello | Discutevamo mai litigi

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge l'autopsia su Giovanna Piras, trovata senza vita con un asciugamano in faccia a Muggiò. Il fratello, coinvolto nelle conversazioni recenti, ricorda che tra loro ci sono state solo discussioni, senza mai veri litigi. La vicenda solleva interrogativi sull’origine del decesso e i dettagli delle circostanze.

Il fratello di Giovanna Piras, trovata morta in casa a Muggiò, racconta le discussioni con la sorella: "Mai veri litigi". Oggi l'autopsia sul corpo della donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

