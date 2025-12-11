Giovani menti grandi strategie | in Cattolica studenti sfidano il mercato reale con l’M&A Business Game

Oltre 40 studenti della laurea magistrale in Global Business Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore hanno partecipato alla fase finale dell’M&A Business Game, mettendo alla prova le proprie competenze strategiche nel campo delle acquisizioni internazionali. Un’esperienza formativa che ha permesso ai giovani di affrontare con ingegno e determinazione le sfide del mercato reale.

Come si costruisce una strategia di acquisizione internazionale? La risposta l’hanno data, con ingegno e determinazione, oltre 40 studenti della laurea magistrale in Global Business Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, protagonisti ieri mattina della fase conclusiva dell’M&A. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Crediamo nelle future generazioni per comunicare nuovi valori Sosteniamo il nostro pianeta con una filosofia green Valorizziamo le giovani menti sensibilizzandole con semplici gesti Video Social Valet - facebook.com Vai su Facebook

Leone XIV ai giovani: “Aspirate a cose grandi” - “Aspirate alle cose grandi”, come Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, perché la fragilità non è “un tabù” e “la pienezza della nostra esistenza non dipende da ciò che accumuliamo né, da ciò che ... Riporta agensir.it