Giovani e periferie il report | Il disagio socio-educativo nelle città del Sud è quattro volte superiore

Il report evidenzia come il disagio socio-educativo nelle periferie delle città del Sud Italia sia quattro volte superiore rispetto alle altre aree. I giovani che vivono in queste zone affrontano sfide significative legate alla fragilità sociale ed educativa, evidenziando la necessità di interventi mirati per migliorare le condizioni delle periferie e favorire un futuro più equo.

Chi cresce nelle periferie delle grandi città italiane, in particolare del Sud, vive in condizioni di fragilità. I giovani che crescono nei quartieri San Nicola a Bari, San Michele a Cagliari, nella zona Pendino di Napoli, ma anche alle Piagge a Firenze, all’ex mercato ortofrutticolo di Bologna o al Lambro di Milano, sempre più spesso abbandonano la scuola prima di finire le superiori e sono “in potenziale disagio economico ”, ovvero vivono con genitori che hanno meno di 64 anni e nessun soldo in tasca. A lanciare un nuovo allarme sono la Fondazione “Con i bambini” e Openpolis che – insieme ad esponenti della commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie – hanno presentato alla Camera dei Deputati il report 2025 su “Giovani e periferie”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giovani e periferie, il report: “Il disagio socio-educativo nelle città del Sud è quattro volte superiore”

Domani 11 dicembre, dalle 10 alle 14 anche in diretta streaming, la presentazione del report di @ConiBambini e @openpolis: per uno sguardo d’insieme sulla condizione dei #giovani nelle #periferie, il ruolo di comunità educanti e #giornalisti. forumterzosetto Vai su X

I giovani di Alife si sperimentano in politica, si misurano con l’impegno civico e la possibilità di riscrivere già il presente per loro ed altri della loro città. A Roma, a Palazzo Montecitorio, una delegazione del Forum dei Giovani per parlare di “Periferie interi - facebook.com Vai su Facebook

I giovani nelle periferie scontano troppe disparità. Ecco dove il disagio colpisce di più - Il rapporto Giovani e Periferie di "Con i bambini" e Openpolis dimostra che l'abbandono scolastico è maggiore nelle aree disagiate delle città e la ... Si legge su avvenire.it

Giovani e periferie. Con i bambini e Openpolis: “Ridurre i divari educativi e sociali che segnano la crescita degli adolescenti nelle città italiane” - Che differenza c’è, in termini di opportunità sociali, economiche ed educative, tra crescere nel centro di una città o nella sua perif ... Segnala difesapopolo.it