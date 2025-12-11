Giornata del marinaio | Il Nautico Carnaro celebra gli ex diplomati in carriera
Martedì 16 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso la sede del Nautico Carnaro, si celebrerà la prima Giornata del Marinaio, dedicata a tutti gli ex diplomati in carriera. L'evento è volto a favorire lo sviluppo della didattica diretta alla formazione e alla crescita delle
