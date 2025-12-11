Giornalisti premio Amerigo 2025 a Lombardi Cappelli Tempestini

Il Premio Amerigo 2025 è stato assegnato a Firenze a giornalisti che si sono distinti nel raccontare l'America agli italiani attraverso diversi mezzi di comunicazione. L’evento, svoltosi l’11 dicembre, ha celebrato le eccellenze nel panorama mediatico, riconoscendo il contributo di professionisti che approfondiscono tematiche americane e rafforzano il dialogo tra i due continenti.

Firenze, 11 dicembre 2025 - Premiati a Firenze col 'Premio Amerigo' i giornalisti che raccontano l'America agli italiani nei vari ambiti del mondo dei media. Il riconoscimento, giunto alla XVII edizione e promosso dall'Associazione Amerigo, è stato assegnato a: Anna Lombardi (La Repubblica) per i quotidiani; Paolo Cappelli (Rai News 24) per i media audiovisivi; Elena Tempestini (Blog Prospettive) per il giornalismo on line; Alessandro Marenzi (Skytg24) cui è stato attribuito il Premio No fake News. Il Premio Speciale 2025 quest'anno è andato al giornalista Maurizio Caprara, editorialista di politica internazionale per il Corriere della Sera.

