Giornale radio della sera giovedì 11 dicembre
Ecco il sommario delle principali notizie della serata di giovedì 11 dicembre, con aggiornamenti su eventi nazionali e internazionali, politica, economia e cronaca. Restate sintonizzati per le informazioni più importanti fornite da LaPresse.
Tutta l’informazione di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Giovanna MIELE, Deputata Lega > GIOVEDÌ 11 DICEMBRE ore 17:55 a "ZTL" (Giornale Radio) Streaming: giornaleradio.fm | Tw: @Giornaleradiofm Vai su X
Buongiorno con le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi in Alto Adige. Alle 7.18 su Rai Radio 1 il nostro giornale radio, alle 7 su Rai 3 Buongiorno Italia e alle 7.30 Buongiorno Regione. Ospite in studio Stefano Barbacetto, segretario altoatesino della Cgi - facebook.com Vai su Facebook