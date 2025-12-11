Giorgio Morandi nella Collezione Eni | un viaggio attraverso la storia culturale del cane a sei zampe

Secoloditalia.it | 11 dic 2025

Dall’11 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, lo spazio Sala fontana di Palazzo Esposizioni Roma presenta la mostra Giorgio Morandi nella Collezione Eni. Un viaggio attraverso la storia culturale del cane a sei zampe e l’eredità di Enrico Mattei, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, realizzata da Azienda Speciale Palaexpo e ideata e prodotta da Eni. Al centro dell’esposizione, due nature morte del maestro bolognese – datate 1919 e 1941 – appartenenti al nucleo storico della Collezione Eni, avviata da Enrico Mattei tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

