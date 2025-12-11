Dall’11 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026, lo spazio Sala fontana di Palazzo Esposizioni Roma presenta la mostra Giorgio Morandi nella Collezione Eni. Un viaggio attraverso la storia culturale del cane a sei zampe e l’eredità di Enrico Mattei, promossa da Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e Azienda Speciale Palaexpo, realizzata da Azienda Speciale Palaexpo e ideata e prodotta da Eni. Al centro dell’esposizione, due nature morte del maestro bolognese – datate 1919 e 1941 – appartenenti al nucleo storico della Collezione Eni, avviata da Enrico Mattei tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

