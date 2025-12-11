Giorgio Locatelli chi è la moglie Plaxy | Ci compensiamo perfettamente

Giorgio Locatelli, rinomato chef italiano, e sua moglie Plaxy Cornelia Exton condividono una lunga storia d'amore iniziata nel 1989, quando lui si trasferì in Inghilterra. La coppia ha costruito una vita insieme, trovando un perfetto equilibrio tra carriera e famiglia, mantenendo un legame forte e stabile nel corso degli anni.

Giorgio Locatelli e la moglie Plaxy Cornelia Exton si sono conosciuti non appena lui si è trasferito in Inghilterra, nel 1989. Lei aveva chiuso da poco una precedente relazione, da cui era nato il figlio Jack, e si è fidanzata con Giorgio nel 1992. Le nozze sono arrivate nel 1995, e la prima (e unica) figlia della coppia, Margherita, è nata appena un anno dopo. Stando a quanto Plaxy ha raccontato al Telegraph, però, il primo appuntamento con Giorgio Locatelli è stato un vero disastro. “L’ho invitato a cena”, ha spiegato lei in un’intervista del 2010, “allora ero vegetariana e ho preparato una roba di verdure inguardabile che non avevo mai cucinato prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it