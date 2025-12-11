Giorgio Locatelli chi è la moglie Plaxy | Ci compensiamo perfettamente

Metropolitanmagazine.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Locatelli, rinomato chef italiano, e sua moglie Plaxy Cornelia Exton condividono una lunga storia d'amore iniziata nel 1989, quando lui si trasferì in Inghilterra. La coppia ha costruito una vita insieme, trovando un perfetto equilibrio tra carriera e famiglia, mantenendo un legame forte e stabile nel corso degli anni.

Giorgio Locatelli e la moglie Plaxy Cornelia Exton  si sono conosciuti non appena lui si è trasferito in Inghilterra, nel 1989. Lei aveva chiuso da poco una precedente relazione, da cui era nato il figlio Jack, e si è fidanzata con Giorgio nel 1992.  Le nozze sono arrivate nel 1995, e la prima (e unica) figlia della coppia, Margherita, è nata appena un anno dopo. Stando a quanto Plaxy ha raccontato al Telegraph, però, il  primo appuntamento  con Giorgio Locatelli  è stato un vero disastro. “L’ho invitato a cena”, ha spiegato lei in un’intervista del 2010, “allora ero vegetariana e ho preparato una roba di verdure inguardabile che non avevo mai cucinato prima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

giorgio locatelli chi 232 la moglie plaxy ci compensiamo perfettamente

© Metropolitanmagazine.it - Giorgio Locatelli, chi è la moglie Plaxy: “Ci compensiamo perfettamente”

giorgio locatelli 232 moglie“Se mia figlia mangia qualcosa di sbagliato può morire, &#232; stato tremendo quando l’ho scoperto”: parla lo chef Giorgio Locatelli - Lo chef di MasterChef racconta la scoperta delle gravi intolleranze alimentari della figlia e le precauzioni in cucina ... Secondo ilfattoquotidiano.it

giorgio locatelli 232 moglieChef Giorgio Locatelli dopo aver girato il mondo ora pensa a un ritorno in Italia (del Sud) - All’inizio della nuova stagione di Masterchef il celebre cuoco racconta la sua lunga avventura all’estero sempre accompagnata dalla voglia di non abbandonare mai davvero il suo paese ... Come scrive ilsole24ore.com