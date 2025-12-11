Giorgia Meloni riceve il Premio Thatcher

Giorgia Meloni ha ricevuto il Premio Thatcher durante la prima edizione dei Margaret Thatcher Awards, tenutasi all'Acquario Romano in occasione del centenario della nascita della storica leader britannica. L'evento ha celebrato il suo contributo, con Meloni come protagonista principale della serata.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni la protagonista più attesa della prima edizione dei Margaret Thatcher Awards, in programma all'Acquario Romano nel centesimo anniversario della nascita della premier britannica a cui il riconoscimento è dedicato. L'iniziativa è stata promossa da New Direction - The Foundation for European Conservatism, il think tank della famiglia dei Conservatori europei con sede a Bruxelles e presieduto dall'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini. Lo scopo? Premiare figure che, secondo gli organizzatori, hanno contribuito a interpretare, promuovere e rafforzare i valori del pensiero conservatore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni riceve il Premio Thatcher

