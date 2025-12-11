Giorgia come Margaret | Italia più stabile E può mediare tra Europa e Stati Uniti

Giorgia Meloni viene paragonata a Margaret Thatcher, evidenziando la stabilità dell’Italia e il ruolo di mediatore tra Europa e Stati Uniti. In occasione degli Studi Days del gruppo dei Conservatori e Riformisti, il vicepresidente del Parlamento europeo Roberts Zile si è incontrato a Roma, sottolineando l’importanza della leadership italiana nel contesto internazionale.

Il vicepresidente del Parlamento europeo Roberts Zile ci incontra in un hotel nel centro di Roma dove si stanno svolgendo gli Studi days del gruppo dei Conservatori e Riformisti. Gli europarlamentari dell'Ecr hanno appena avuto un'udienza privata con Papa Leone XIV e Zile non nasconde l'emozione. Presidente, come è stato incontrare il Papa da vicino? «Non è la prima volta che vengo a Roma e, in questi anni da parlamentare europeo, ho avuto numerosi incontri nella vostra capitale ma incontrare il Papa è stato toccante, nella nostra delegazione ci sono molti cattolici felici per questa opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Giorgia come Margaret: Italia più stabile. E può mediare tra Europa e Stati Uniti"

