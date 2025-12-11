Giorgia Cardinaletti volta pagina dopo Cremonini | chi è il nuovo fidanzato

Giorgia Cardinaletti, nota giornalista della televisione italiana, ha recentemente affrontato una svolta personale, lasciando alle spalle la storia con il cantante Cesare Cremonini. La sua vita sentimentale si arricchisce ora di un nuovo volto, segnando un nuovo capitolo. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul suo attuale stato civile e sulla sua vita privata.

– Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato nel privato di una delle giornaliste più note della televisione italiana. Dopo la fine della sua relazione più chiacchierata, la conduttrice del Tg1 avrebbe ritrovato un equilibrio diverso, più sereno, distante dai riflettori e dalle dinamiche del gossip. Una discrezione che la contraddistingue da sempre, ma che stavolta non è bastata a impedire che emergesse un dettaglio inatteso. Giorgia Cardinaletti e il nuovo amore dopo la storia con Cesare Cremonini. A rivelare l’indiscrezione è Adnkronos: Giorgia Cardinaletti avrebbe iniziato una relazione con Francesco Bechis, cronista politico del Messaggero. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Giorgia Cardinaletti volta pagina dopo Cremonini: chi è il nuovo fidanzato

