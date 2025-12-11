Giorgia Cardinaletti ritrova l’amore dopo Cremonini | chi è Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti ha ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Cesare Cremonini. La giornalista e conduttrice è stata recentemente paparazzata in compagnia di Francesco Bechis, confermando così un nuovo capitolo sentimentale nella sua vita.

Giorgia Cardinaletti è di nuovo innamorata. Dopo l'addio a Cesare Cremonini, la giornalista e conduttrice avrebbe ritrovato l'amore accanto a Francesco Bechis. Secondo quanto rivelato dall' Adnkronos, i due si sarebbero iniziati a frequentare qualche mese fa e da subito sarebbe nato un forte sentimento. Così tanto da scegliere di partecipare insieme al Premio Graldi, dove Bechis ha vinto il premio dedicato ai giornalisti Under 35, e nel corso della serata non sarebbe sfuggita la forte intesa fra i due. Chi è Francesco Bechis, nuovo amore di Giorgia Cardinaletti. Classe 1995, originario di Roma, Francesco Bechis è una delle penne emergenti del panorama politico italiano.