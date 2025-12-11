Giorgia Cardinaletti è di nuovo innamorata chi è il giovane e bel fidanzato famoso

Giorgia Cardinaletti torna a sorridere con un nuovo amore. Dopo aver avuto una relazione con Cesare Cremonini, la giornalista ha trovato un nuovo compagno, Francesco Bechis, giovane cronista politico. La sua vita sentimentale si arricchisce di un nuovo capitolo, segnando un ritorno alla felicità.

Nuovo capitolo sentimentale per Giorgia Cardinaletti, che dopo la chiacchierata liaison con Cesare Cremonini avrebbe trovato nuovamente il sorriso accanto a Francesco Bechis, giovane cronista politico. Secondo i beninformati, la relazione non sarebbe affatto un flirt passeggero: “La loro relazione è iniziata da qualche mese, ma ora la coppia è ufficiale”. A lanciare la notizia è Adnkronos, che racconta come Giorgia Cardinaletti e Bechis siano stati notati insieme circa una settimana fa al Premio Graldi. Proprio in quella occasione, Bechis ha conquistato il premio nella categoria Under 35, e accanto a lui – discreta ma presente – c’era anche Giorgia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it