Giorgia Cardinaletti dopo Cremonini ha un nuovo fidanzato famoso | è giovanissimo e molto sexy
Giorgia Cardinaletti torna al centro dell'attenzione mediatica, questa volta per la sua nuova relazione con un giovane e affascinante uomo famoso. Dopo la fine della storia con Cesare Cremonini, i rumors e le speculazioni sui suoi nuovi legami sentimentali continuano a suscitare interesse e curiosità.
Negli ultimi mesi il nome di Giorgia Cardinaletti è tornato spesso al centro della curiosità mediatica, complice la fine della sua relazione con Cesare Cremonini e i successivi rumors su un possibile riavvicinamento tra i due. Ora, però, la giornalista del Tg1 sembrerebbe aver voltato pagina: accanto a lei, secondo le indiscrezioni più insistenti, ci sarebbe un volto emergente del giornalismo politico italiano, giovane, affascinante e già molto seguito. Una presenza che avrebbe riportato il sorriso nella vita privata della conduttrice, dopo anni di attenzioni e indiscrezioni legate alla sua precedente storia d’amore. 🔗 Leggi su Donnapop.it
