Giorgia Cardinaletti dimentica Cremonini | il nuovo fidanzato è Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti apre un nuovo capitolo sentimentale, lasciando alle spalle la relazione con Cesare Cremonini. La giornalista del Tg1 è ora felice accanto a Francesco Bechis, giovane cronista politico del Messaggero, segnando un cambio di rotta nella sua vita affettiva.

Nuovo capitolo sentimentale per Giorgia Cardinaletti, il volto del Tg1. Dopo la fine della relazione con il cantautore Cesare Cremonini, conclusasi all'inizio del 2024, la giornalista marchigiana ha ritrovato il sorriso accanto a Francesco Bechis, giovane cronista politico del Messaggero. La notizia, lanciata da Adnkronos, conferma che la loro relazione è iniziata da qualche mese ma solo ora la coppia è diventata ufficiale. I due erano stati avvistati insieme al Premio Graldi, prestigioso riconoscimento dedicato all'ex direttore del quotidiano romano, dove Bechis ha conquistato il premio nella categoria Under 35.

