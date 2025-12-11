Giordano Ecr | No a cessioni territoriali inaccettabili per Kyiv

L’Italia ribadisce il suo impegno nel sostenere l’Ucraina, sottolineando l’importanza di mantenere la sovranità e l’integrità territoriale del paese. In un incontro a Palazzo Chigi, rappresentanti italiani e ucraini hanno confermato la volontà di rafforzare la cooperazione, respingendo qualsiasi cessione territoriale considerata inaccettabile per Kyiv e la comunità internazionale.

“Il sostegno dell’Italia all’Ucraina non è mai venuto meno e l’incontro di martedì a Palazzo Chigi lo conferma. Siamo pienamente consapevoli della fase difficilissima che Kyiv sta vivendo e proprio per questo serve il massimo realismo: la pace non si costruisce con gli slogan, ma con negoziati seri”. Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale dei Conservatori europei (Ecr), lo dice all’inizio di quest’intervista col Foglio, nel day after della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma: “ La nostra linea resta quella di una pace giusta e duratura, che non può passare attraverso concessioni territoriali inaccettabili e che garantisca indipendenza, sovranità e sicurezza al popolo ucraino ”, spiega l’esponente di FdI. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it