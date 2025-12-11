Gioia mia | biglietti omaggio per le anteprime di Roma Milano Torino e Firenze

Movieplayer offre ai suoi lettori l'opportunità di ottenere biglietti omaggio per le anteprime gratuite del film d'esordio di Margherita Spampinato. Le proiezioni si terranno nelle città di Roma, Milano, Torino e Firenze a partire da oggi 11 dicembre. Per partecipare, è necessario inviare la richiesta entro domani, 12 dicembre.

Opportunità per i lettori di Movieplayer per partecipare alle anteprime gratuite dell'esordio di Margherita Spampinato, nei cinema da oggi 11 dicembre con Fandango, ma attenzione: le richieste devono arrivare entro domani 12 dicembre. Da oggi al cinema con Fandango il delicato esordio di Margherita Spampinato, Gioia mia, una tenera storia d'amicizia tra un bambino ipertecnologico del Nord, il piccolo Nico, e una volitiva prozia siciliana di nome Gela, interpretata da Aurora Quattrocchi. Il film, che affonda le radici nel passato della regista, invita a riscoprire i valori del contatto umano, della confidenza e della solidarietà a discapito dell'eccesso tecnologico che mira a tenerci lontani gli uni dagli altri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

