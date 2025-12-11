Gioco pubblico in Umbria è boom di giocate online

In Umbria si registra un aumento significativo delle giocate online, con un vero e proprio boom di scommesse digitali. Tuttavia, questa crescita solleva preoccupazioni riguardo alla mancanza di regole chiare e controlli efficaci, che rischiano di coinvolgere sempre più frequentemente minorenni nelle attività di gioco.

Boom di scommesse online in Umbria. Con il rischio, sottolineato da Egp Fipe Confocommercio, che in assenza di regole precise e di sistemi di controlli adeguati, sempre più frequentemente siano minorenni i giocatori. I dati sono emersi nel corso dell'incontro “Confronto Aperto”, promosso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

