Gioco pubblico in Umbria è boom di giocate online

In Umbria si registra un aumento significativo delle giocate online, con un vero e proprio boom di scommesse digitali. Tuttavia, questa crescita solleva preoccupazioni riguardo alla mancanza di regole chiare e controlli efficaci, che rischiano di coinvolgere sempre più frequentemente minorenni nelle attività di gioco.

