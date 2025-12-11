Ginnastica aerobica domenica 14 dicembre in diretta su Sportface TV la Serie A da Monte di Procida

Domenica 14 dicembre, Sportface TV trasmetterà in diretta la Serie A di Ginnastica Aerobica da Monte di Procida. L'evento si svolge in un suggestivo contesto e rappresenta una tappa importante del campionato nazionale, offrendo agli appassionati uno spettacolo di talento e preparazione atletica.

Nello splendido scenario di Monte di Procida va in scena il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Aerobica. La sfida tra i migliori club d’Italia decreterà la società vincitrice dello scudetto 2025. Live dalle 9.15 su Sportface TV. Weekend di grande ginnastica aerobica a Monte di Procida, dove il Pala Pippo Coppola ospita i Campionati Nazionali Serie A, B, Squadra Allievie Gold e Serie D Silver 2025, ultima tappa di una stagione che ha consacrato la crescita del movimento italiano. L’evento, organizzato dalla ASD Chige nel quadro del calendario federale, porta in pedana atleti e atlete che hanno brillato ai recenti Mondiali, insieme alle giovani promesse che rappresentano il futuro di questa disciplina in continua espansione. 🔗 Leggi su Sportface.it