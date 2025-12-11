Gimmy è alle prese con i bulli in Un posto al sole

Gimmy si trova al centro di un difficile episodio di bullismo a

Gimmy riceve sul cellulare un'immagine con cui i compagni di classe lo bullizzano. E da quel momento non capisce più niente, e non è più interessato a tutto il resto che lo circonda. Pensa di poter riconquistare la fiducia dei bulli invitandoli a giocare a pallone al palazzo. Ma quelli di tutta risposta distruggono tutte le piante di Raffaele, che rimane deluso dal nipotino. Nel frattempo Ornella continua a non farsi mai gli affari suoi e mettersi in mezzo tutto ciò che riguarda la famiglia di Viola e la sua situazione sentimentale. E così basta un pranzo di famiglia con i nonni e il papà di Antonio, che madre badessa subito chiede a bruciapelo alla figlia: "Ma vuoi rimetterti con Eugenio?”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it