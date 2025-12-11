Giachetti vs Delmastro Il sottosegretario | Il governo è contrario alla proposta svuota carceri di La Russa

Il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ribadisce la posizione contraria del governo alla proposta di La Russa di uno svuota carceri, sottolineando l’assenza di accordo sia a livello governativo che personale sulla questione. La discussione si inquadra nel dibattito sul sovraffollamento delle carceri e le misure per affrontarlo.

“Non siamo d’accordo, né come governo, né personalmente su una proposta svuota carcere”. E’ netto nella sua posizione il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove in merito alla richiesta del presidente del Senato Ignazio La Russa che aveva auspicato un provvedimento entro Natale per ridurre il sovraffollamento carcerario. L’onorevole di Fratelli d’Italia è intervenuto insieme al deputato di Italia Viva Roberto Giachetti alla prima puntata del video-podcast “ Divergenze parallele ” del Foglio e ha espresso la sua contrarietà a ridurre i tempi delle pene per i detenuti attualmente in carcere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Giachetti vs Delmastro. Il sottosegretario: "Il governo è contrario alla proposta svuota carceri di La Russa”

Giachetti vs Delmastro. Il sottosegretario: "Il governo è contrario alla proposta svuota carceri di La Russa” - podcast del Foglio il confronto tra il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti e il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove (Fdi) che ha chiuso le porte alla possibili ... Lo riporta ilfoglio.it

Mini-indulto di Natale, Giachetti: “Illudono i detenuti, si rischia la rivolta nelle carceri” - Non fai nulla per risolvere il problema, anzi getti benzina nel fuoco, per poi intervenire col pugno duro” ... Lo riporta repubblica.it

Questa mattina a Sky TG24 ho ribadito la disponibilità di Italia Viva a lavorare su un testo condiviso per affrontare il dramma del sovraffollamento carcerario, partendo dalla proposta di legge del nostro Roberto Giachetti. Se davvero si vuole fare sul serio, gli str - facebook.com Vai su Facebook