GF VIP e Isola dei Famosi si faranno nel 2026? Parla Pier Silvio Berlusconi
Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i piani di Mediaset per il 2026, rivelando importanti novità riguardo alle prossime stagioni di Grande Fratello VIP e Isola dei Famosi. Durante un incontro a Cologno Monzese, il dirigente ha condiviso dettagli sul futuro dei due celebri programmi televisivi, suggerendo un possibile ritorno nel prossimo futuro.
La stagione televisiva di Mediaset del 2026 si prepara a grandi cambiamenti. Pier Silvio Berlusconi ha svelato il futuro dell’ Isola dei Famosi e del Grande Fratello VIP ai giornalisti presenti al consueto incontro tenutosi a Cologno Monzese. Novità importanti che deludono molti telespettatori affezionati ai due reality. Tuttavia alcune decisioni non sono ancora definitive e presto ci saranno importanti aggiornamenti. Scopriamo nel frattempo come stanno davvero le cose. Brutto periodo e decisione importante per Belen Rodriguez Incontro Mediaset a Cologno Monzese: la linea di Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
#mediaset, Pier Silvio Berlusconi: «Salta l'Isola dei Famosi in primavera. Grande Fratello? La decisione a breve. Per Ilary B... Vai su X
Loredana Cannata, attrice ed e concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 è stata fermata nel corso della protesta L’appello a Papa Leone XIV - facebook.com Vai su Facebook
Palinsesti Mediaset 2026: l’Isola dei Famosi salta, repulisti Gf Vip, svolta su I Cesaroni 7 - Tra le novità, attese fiction con Sabrina Ferilli e Anna Valle. Come scrive libero.it
"L'Isola dei famosi rinviata, torna il GF Vip, La Ruota della fortuna in onda anche durante Sanremo", parla Pier Silvio Berlusconi - "La decisione se fare il Grande Fratello nella prossima primavera la prenderemo a brevissimo, entro la prossima settimana. Si legge su rtl.it