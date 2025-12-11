GF VIP e Isola dei Famosi si faranno nel 2026? Parla Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i piani di Mediaset per il 2026, rivelando importanti novità riguardo alle prossime stagioni di Grande Fratello VIP e Isola dei Famosi. Durante un incontro a Cologno Monzese, il dirigente ha condiviso dettagli sul futuro dei due celebri programmi televisivi, suggerendo un possibile ritorno nel prossimo futuro.

La stagione televisiva di Mediaset  del 2026 si prepara a grandi cambiamenti. Pier Silvio Berlusconi  ha svelato il futuro dell’ Isola dei Famosi e del Grande Fratello VIP  ai giornalisti presenti al consueto incontro tenutosi a Cologno Monzese. Novità importanti che deludono molti telespettatori affezionati ai due reality. Tuttavia alcune decisioni non sono ancora definitive e presto ci saranno importanti aggiornamenti. Scopriamo nel frattempo come stanno davvero le cose. Brutto periodo e decisione importante per Belen Rodriguez Incontro Mediaset a Cologno Monzese: la linea di Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

