Gestire solitudine e introspezione quando il freddo aumenta

Con l'arrivo del freddo, molti si trovano a vivere momenti di solitudine e introspezione. Le giornate più corte e le temperature più basse favoriscono un ritmo più lento, invitando a riflettere e a confrontarsi con se stessi. Questa stagione può essere un'opportunità per ascoltare i propri bisogni e trovare nuovi spunti di crescita personale.

Con l’arrivo del freddo, le giornate si accorciano, si esce di meno, e il silenzio delle case si fa più presente. Per molti, questo tempo diventa occasione di introspezione; per altri, invece, può portare a un senso di solitudine più acuto, fatto di malinconia, vuoti e pensieri ingombranti.Ma la. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

CISL "Contrastare le periferie esistenziali" "Cio che e' avvenuto a Corleone mostra quanto il dramma esistenziale della solitudine in cui si ritrovano molte persone che devono anche gestire difficoltà quotidiane legate al mondo della non autosufficienza, a volte - facebook.com Vai su Facebook