gestione patrimoniale e polizze fanno correre il settore bancario

Il settore bancario italiano sta vivendo una crescita significativa grazie alla gestione patrimoniale e alle polizze, che hanno consolidato la loro importanza come strumenti di raccolta. I principali istituti, i «big 7», hanno ottenuto un utile netto di 21,6 miliardi nei primi nove mesi del 2025, evidenziando un trend positivo nell'integrazione di prodotti finanziari e assicurativi.

Il settore bancario italiano continua a correre. Il margine di interesse si sta stabilizzando o scende con la discesa dei tassi Bce, ma i gruppi maggiori restano redditizi. I sette maggiori istituti hanno registrato 21,6 miliardi di euro di utile netto aggregato nei primi nove mesi del 2025 (+9% anno su anno). Nel terzo trimestre, l'utile è stato 6,5 miliardi, +2% al netto delle voci straordinarie.

