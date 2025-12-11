Ges e Fraunhofer ISE annunciano una partnership per lo sviluppo della batteria a idrogeno di Ges

Green Energy Storage (Ges), impegnata nello sviluppo della propria batteria a idrogeno per lo stoccaggio di energia elettrica di lunga durata, e Fraunhofer ISE, centro di ricerca tedesco senza scopo di lucro, eccellenza mondiale nelle attività di trasferimento tecnologico e industrializzazione, annunciano oggi una collaborazione di rilevanza strategica per la roadmap tecnologica di Ges: Fraunhofer ISE collaborerà nell’ottimizzazione di membrane evolute, componenti chiave del sistema di storage sviluppato da Ges. Il perfezionamento di questa componente, già performante nella configurazione attuale, contribuirà ad aumentare le prestazioni della batteria e ridurne allo stesso tempo il costo industriale, accelerando, così, il percorso verso la commercializzazione su larga scala. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Ges e Fraunhofer ISE annunciano una partnership per lo sviluppo della batteria a idrogeno di Ges

