Gerry Scotti e Samira Lui funzionano Max Giusti e Isobel Kinnear per ora no

Nell'ultima edizione di Caduta Libera, alcuni abbinamenti tra conduttori e concorrenti hanno riscosso successo, mentre altri incontrano ancora difficoltà nel trovare sintonia. Gerry Scotti e Samira Lui dimostrano di funzionare, mentre Max Giusti e Isobel Kinnear, per ora, faticano a esprimersi al meglio, evidenziando le sfide di un cast in evoluzione.

Gerry Scotti è il RE della tv Ieri sera ha stravinto con il doppio appuntamento che lo vedeva protagonista "La Ruota della Fortuna" ha raccolto 5.373.000 spettatori pari al 29.9% e, a seguire, "Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo" ha conquistato 3.003.0

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti stuzzica Samira Lui: "Anche lei ha i suoi difettini". Vittoria al fotofinish per il campione - Tanti colpi di scena nella puntata del 10 dicembre 2025 de La Ruota della Fortuna, anche se il campione la spunta. Lo riporta libero.it