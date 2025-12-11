Germania Russia e Usa si incontrano al Jazz Club con il concerto della pianista Olivia Trummer

Ferraratoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 alle 21.30, il Jazz Club del Torrione ospita un concerto speciale con la pianista Olivia Trummer. La musica, ponte tra culture e generazioni, supera le barriere di guerra e confini, unendo Germania, Russia e Stati Uniti attraverso un repertorio che mescola pop e jazz. Un evento imperdibile che celebra la musica come linguaggio universale.

Sabato 13 alle 21.30 la musica supera le barriere e la guerra, sul palco del Torrione arriva la pluripremiata pianista Olivia Trummer (nella foto) con un nuovo trio che fonde pop e jazz, ispirandosi a Stevie Wonder, Joni Mitchell e Oleta Adams.Con lei Makar Novikov, uno tra i più riconosciuti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

