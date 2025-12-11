Germania oltre 200mila litri di petrolio fuoriusciti dall’oleodotto | rischio disastro ambientale
In Germania, un incidente alla stazione di pompaggio nel Brandeburgo ha provocato la fuoriuscita di oltre 200mila litri di petrolio dall’oleodotto, sollevando preoccupazioni per un possibile disastro ambientale di vasta portata. La situazione richiede interventi immediati per contenere i danni e valutare l’entità dell’emergenza.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente alla stazione di pompaggio. In Germania si teme un grave disastro ambientale dopo la fuoriuscita di oltre 200mila litri di petrolio dall’oleodotto del Brandeburgo. L’incidente è avvenuto nella serata del 10 dicembre presso la stazione della conduttura di Gramzow. Sul posto sono immediatamente intervenuti circa 100 vigili del fuoco e 25 tecnici della raffineria Pck, proprietaria dell’impianto, che hanno avviato le operazioni per bloccare il flusso e contenere la perdita. Per recuperare il greggio vengono utilizzati veicoli aspiranti specializzati. La causa della fuoriuscita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Incidente all'oleodotto di Brandeburgo: sversati 200mila litri di petrolio - È stato necessario l'intervento di oltre 100 vigili del fuoco per fermare il flusso di greggio che fuoriusciva a causa di una perdita. Da europa.today.it
Germania, incidente a un oleodotto: “Fuoriusciti 200mila litri di petrolio” - Il greggio ha raggiunto un'altezza di 25 metri, travolgendo due operai. Secondo ilfattoquotidiano.it
L’Italia continua a essere una meta irresistibile ? I dati provvisori del 2025 raccontano un movimento vivace di viaggiatori dai principali mercati: Dal Regno Unito sono arrivati circa 3,9 milioni di visitatori (+2,1% rispetto al 2024) Dalla Germania oltre 2,6 milio - facebook.com Vai su Facebook