Germania incidente a oleodotto | sversati 200mila litri di petrolio

Imolaoggi.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente ha causato lo sversamento di circa 200.000 litri di petrolio in Germania, coinvolgendo un oleodotto gestito dall'azienda Pck. Al momento, non sono stati riscontrati segnali di sabotaggio. L'episodio ha sollevato preoccupazioni ambientali e di sicurezza, richiedendo interventi tempestivi per limitare i danni e valutare le cause dell'incidente.

Per l'azienda Pck, proprietaria dell'impianto, non vi sono elementi che fanno pensare a un sabotaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

