Germania incidente a oleodotto | sversati 200mila litri di petrolio

Un incidente ha causato lo sversamento di circa 200.000 litri di petrolio in Germania, coinvolgendo un oleodotto gestito dall'azienda Pck. Al momento, non sono stati riscontrati segnali di sabotaggio. L'episodio ha sollevato preoccupazioni ambientali e di sicurezza, richiedendo interventi tempestivi per limitare i danni e valutare le cause dell'incidente.

Per l'azienda Pck, proprietaria dell'impianto, non vi sono elementi che fanno pensare a un sabotaggio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Germania, incidente a oleodotto: sversati 200mila litri di petrolio

Incidente ad un oleodotto in Germania, "200 mila litri di petrolio sversati". Disastro naturale nel Brandeburgo #ANSA Vai su X

Incidente all’oleodotto ex russo in Brandeburgo: sversati 200mila litri di petrolio - La raffineria è di proprietà di una filiale tedesca del gigante petrolifero russo Rosneft, sotto tutela del governo tedesco dal 2022 ... Riporta blitzquotidiano.it

Germania, incidente in un oleodotto: 200mila litri di petrolio sversati nel Brandeburgo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Germania, incidente in un oleodotto: 200mila litri di petrolio sversati nel Brandeburgo ... Si legge su msn.com