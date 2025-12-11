Genoa testa alla sfida contro l’Inter | questi due giocatori sono da verificare per la prossima sfida di campionato

Il Genoa si avvicina alla sfida contro l’Inter con grande attenzione, valutando attentamente la condizione di alcuni giocatori chiave. De Rossi dovrà decidere se schierare Frendrup e Ostigard, due elementi fondamentali per la prossima partita di campionato, che si giocherà domenica e rappresenta un momento importante per il club ligure.

Genoa, il ‘Grifone’ sta iniziando a preparare con attenzione la sfida contro l’Inter. De Rossi dovrà valutare con attenzione Frendrup e Ostigard Il Genoa si prepara con grande attenzione al prossimo impegno di Serie A contro l’Inter, previsto per domenica. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro l’Udinese, la squadra di De Rossi tornerà oggi a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

