Genoa testa alla sfida contro l’Inter | questi due giocatori sono da verificare per la prossima sfida di campionato

Il Genoa si avvicina alla sfida contro l’Inter con grande attenzione, valutando attentamente la condizione di alcuni giocatori chiave. De Rossi dovrà decidere se schierare Frendrup e Ostigard, due elementi fondamentali per la prossima partita di campionato, che si giocherà domenica e rappresenta un momento importante per il club ligure.

Genoa, il ‘Grifone’ sta iniziando a preparare con attenzione la sfida contro l’Inter. De Rossi dovrà valutare con attenzione Frendrup e Ostigard Il Genoa si prepara con grande attenzione al prossimo impegno di Serie A contro l’Inter, previsto per domenica. Dopo la convincente vittoria ottenuta contro l’Udinese, la squadra di De Rossi tornerà oggi a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, testa alla sfida contro l’Inter: questi due giocatori sono da verificare per la prossima sfida di campionato

The labels are written in black text and include terms such as "TESTA D'ALBERO," "CROCETTE," "ALBERO," "GENOA," "STRALLO," "SARTIA," "CANDELIERI," "PULPITO DI PRUA," "DRITTO DI PRUA," "OPERA VIVA," "DERIVA," "BULBO," "ELICA," "TIMONE ( - facebook.com Vai su Facebook

29 - Adrien #Rabiot ha segnato con un tiro da 29 metri, l'ultimo gol del Milan in Serie A da una distanza maggiore è stato quello di Keisuke Honda da 30 metri il 14 febbraio 2016 contro il Genoa. Fulmine. #TorinoMilan #SerieA Vai su X

Udinese, la sconfitta contro il Genoa ha lasciato il segno! Pozzo non ha gradito e Runjaic… - Pozzo non ha gradito l’ennesimo passo falso e Runjaic ha voluto presentarsi in conferenza L’inatteso ko interno contro il Genoa ha lasciato il segno in casa Udinese ... Si legge su calcionews24.com

Genoa, testa all’Udinese: buone notizie per De Rossi: ci sono due rientri a disposizione del tecnico. Ecco i dettagli - L’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti contro l’Udinese Il Genoa prova a voltare pagina dopo l’eliminazione dalla Co ... Segnala calcionews24.com