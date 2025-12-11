Genoa Inter probabili formazioni | si rivede Sucic dal 1? Akanji centrale

Genoa-Inter si avvicina, con i nerazzurri che cercano di riprendere slancio dopo la delusione in Champions League. Le probabili formazioni vedono Sucic possibile dal primo minuto e Akanji in campo come difensore centrale. Ecco le anticipazioni sulle scelte che potrebbero influenzare l'esito della sfida di Serie A.

Genoa Inter probabili formazioni. Dopo l'amara sconfitta in Champions League contro il Liverpool, l' Inter si concentra nuovamente sul campionato di Serie A. Domenica 14 dicembre alle ore 18.00, i nerazzurri saranno ospiti del Genoa a Marassi, uno stadio che negli ultimi anni ha spesso rappresentato una sfida ostica. La squadra guidata da Daniele De Rossi sta attraversando un periodo positivo e punterà a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato di prestigio. Il match vedrà di fronte due formazioni schierate con il classico 3-5-2. Il Genoa dovrebbe affidarsi a Leali tra i pali, protetto da Marcandalli, Otoa e Vasquez, con il centrocampo a cinque formato da Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi e Martin.