Genoa Inter Malinovskyi avvisa i nerazzurri | È la volta buona che…

Ruslan Malinovskyi si prepara a sfidare l'Inter con determinazione, invitando i suoi a non sottovalutare il Genoa. Il centrocampista dei rossoblù ha espresso fiducia e voglia di riscatto in vista della partita di domenica, annunciando una sfida importante per il futuro del Grifone.

Inter News 24 Genoa Inter, il centrocampista del Grifone Ruslan Malinovskyi suona la carica per la gara di domenica: ecco le sue parole sui nerazzurri. Ruslan Malinovskyi ha parlato a il Secolo XIX della sfida in programma domenica pomeriggio tra il suo Genoa e l’Inter. Di seguito le sue dichiarazioni che hanno scaldato l’ambiente. SU DE ROSSI – « Cosa ha portato De Rossi? “Sicuramente energia nuova. E poi la sua dote migliore, la capacità di spiegare quello che vuole sul campo mentre lo vediamo nei video. È molto forte in questo, fa capire subito quello che ci chiede e i miglioramenti che dobbiamo fare » SULL’INTER – « Mai battuta? Chissà che non sia la volta buona. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Genoa Inter, Malinovskyi avvisa i nerazzurri: «È la volta buona che…»

Official – Daniele Doveri To Referee Genoa Vs Inter Milan Serie A Clash Vai su X

Ci portiamo e porteremo questa partita per tutto oggi. Ma domenica c'è il Genoa. Non possiamo più fallire o pensare ad altro. Serve subito rialzarsi e vincere per tenere testa alle altre big in Serie A. Forza Inter! ? - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, Malinovskyi su De Rossi: "Ha portato energia nuova". Poi lancia la sfida all'Inter - Il Genoa è ripartito: dall'arrivo di Daniele De Rossi il Grifone s'è scosso raccogliendo tre vittorie e un pareggio in campionato. Riporta tuttomercatoweb.com

Malinovskyi: “Mai vinto con l’Inter? Magari è la volta buona. È tra le favorite, abbiamo fiducia” - Intervistato dal Secolo XIX, il centrocampista del Genoa Ruslan Malinovskyi ha parlato della sfida di sabato contro l'Inter ... Riporta msn.com