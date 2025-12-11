Genoa Inter ecco dove vedere il match e gli appuntamenti di vigilia e pre partita

Scopri dove seguire la partita tra Genoa e Inter allo stadio Ferraris, insieme agli appuntamenti di vigilia e pre-partita. Tutte le informazioni per vivere al meglio il match, con dettagli sugli eventi e le dirette disponibili per gli appassionati.

Inter News 24 Genoa Inter, ecco dove poter vedere la partita dello stadio Ferraris oltre che gli appuntamenti consueti della vigilia e del pre partita. Archiviata la bruciante sconfitta in Champions League per 1-0 contro il Liverpool, l’ Inter è chiamata immediatamente a voltare pagina e a rituffarsi nel campionato. La squadra nerazzurra sarà ospite a Marassi per affrontare il Genoa nel 15° turno di Serie A, in un match fondamentale per mantenere la vetta della classifica e allontanare le frustrazioni europee. L’appuntamento è fissato per domenica 14 dicembre alle ore 18:00. LEGGI ANCHE: Genoa Inter, Malinovskyi avvisa i nerazzurri: «È la volta buona che. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Genoa Inter, ecco dove vedere il match e gli appuntamenti di vigilia e pre partita

Official – Daniele Doveri To Referee Genoa Vs Inter Milan Serie A Clash Vai su X

Ci portiamo e porteremo questa partita per tutto oggi. Ma domenica c'è il Genoa. Non possiamo più fallire o pensare ad altro. Serve subito rialzarsi e vincere per tenere testa alle altre big in Serie A. Forza Inter! ? - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere Genoa-Inter, diretta tv e streaming del match - Inter verrà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Come scrive passioneinter.com

Genoa-Inter Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie - Protagonista un Inter double face, prima super convincente grazie al roboante ... Si legge su msn.com