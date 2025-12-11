Genoa Inter dove vederla | Sky o DAZN?

La sfida tra Genoa e Inter, valida per la quindicesima giornata di Serie A 2025/26, si terrà domenica 14 dicembre alle ore 18:00. Un match atteso dagli appassionati, che si svolgerà in un contesto ricco di emozioni e spettacolo. Ecco dove poter seguire l'incontro, tra Sky e DAZN.

Genoa Inter dove vederla. La quindicesima giornata di Serie A 202526 propone una sfida dal sapore speciale: Genoa-Inter, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00. I nerazzurri tornano in campo dopo gli impegni europei e lo faranno in un Ferraris sempre caldo, contro una squadra che in casa riesce spesso a mettere in difficoltà anche le big. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e sui canali Sky, garantendo una doppia possibilità per i tifosi di entrambe le squadre. L’incontro sarà visibile tramite l’app di DAZN sulle smart TV compatibili oppure in streaming su dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Ci portiamo e porteremo questa partita per tutto oggi. Ma domenica c'è il Genoa. Non possiamo più fallire o pensare ad altro. Serve subito rialzarsi e vincere per tenere testa alle altre big in Serie A. Forza Inter! ? - facebook.com Vai su Facebook

Mari - Inter, lo stop di #Dumfries sarà lungo: al momento il rientro è previsto tra Genoa-Inter e la Supercoppa, quindi nella seconda metà di dicembre. Vai su X

