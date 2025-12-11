Genoa Inter Chivu studia le mosse per sopperire all’emergenza infortuni | ecco i favoriti per sostituire Acerbi e Calhanoglu

In vista della sfida Genoa-Inter, Chivu sta valutando le possibili soluzioni per affrontare l’emergenza infortuni, concentrandosi sui sostituti di Acerbi e Calhanoglu. La rosa nerazzurra deve adattarsi alle assenze e trovare le opzioni migliori per mantenere alta la competitività, con attenzione ai favoriti per occupare i ruoli più critici in campo.

Inter News 24 . I nomi. La battaglia di Champions League contro il Liverpool presenta un conto salatissimo per l’ Inter. Oltre alla delusione per il risultato, Cristian Chivu deve fare i conti con un’infermeria che torna a riempirsi in un momento cruciale della stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le uscite anticipate di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi non sono semplici intoppi: entrambi salteranno sicuramente la prossima trasferta di campionato contro il Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Genoa Inter, Chivu studia le mosse per sopperire all’emergenza infortuni: ecco i favoriti per sostituire Acerbi e Calhanoglu

Ci portiamo e porteremo questa partita per tutto oggi. Ma domenica c'è il Genoa. Non possiamo più fallire o pensare ad altro. Serve subito rialzarsi e vincere per tenere testa alle altre big in Serie A. Forza Inter! ? - facebook.com Vai su Facebook

Mari - Inter, lo stop di #Dumfries sarà lungo: al momento il rientro è previsto tra Genoa-Inter e la Supercoppa, quindi nella seconda metà di dicembre. Vai su X

Inter, missione ripartenza per Chivu. Dal Genoa alla Supercoppa in Arabia - La serata di Champions League ha lasciato un retrogusto amaro, come uno di quei bocconi indigesti che rovinano il palato dopo una buona cena. Si legge su tuttomercatoweb.com

Inter, Chivu ritrova un difensore in vista del Genoa: convocazione vicina - L’Inter si prepara alla sfida contro il Liverpool, sperando di ritrovare il prima possibile tutti i difensori infortunati. spaziointer.it scrive