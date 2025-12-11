generali stop alle trattative con natixis

Generali ha annunciato l'interruzione delle trattative per la creazione di una joint venture con Natixis Im. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale del Gruppo, segnando una svolta nelle strategie di collaborazione tra le due società.

In una nota, il Gruppo Generali comunica lo stop alle trattative per la joint venture tra Generali Investments e Natixis Im. “Facendo seguito all’annuncio del 21 gennaio 2025 relativo alla firma di un Memorandum d’Intesa non vincolante per la creazione di una joint venture tra le rispettive attività di asset management, Generali e Bpce hanno condotto approfondite interlocuzioni e le consultazioni previste con gli stakeholder interessati, secondo quanto stabilito dai processi e dai modelli di governance delle rispettive società”. Sebbene negli ultimi mesi “il lavoro svolto insieme abbia confermato il merito e il valore industriale di una partnership, Generali e Bpce hanno stabilito congiuntamente di interrompere le consultazioni – in linea con i termini comunicati il 15 settembre scorso – concludendo che non sussistono le condizioni per raggiungere un accordo definitivo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it