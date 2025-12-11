Generali De Mattia ex Bankitalia | Addio a Natixis? Fatto positivo operazione diffusamente criticata

De Mattia, ex Bankitalia, commenta l'eventuale abbandono di Natixis da parte di Generali, definendo la scelta un fatto positivo. L'operazione, ampiamente criticata, aveva sollevato dubbi sull’assetto societario delle Generali. La possibile cessazione potrebbe aprire a nuove convergenze e soluzioni alternative, ridimensionando le criticità emerse in passato.

(Adnkronos) – Quella di Natixis-Generali “era un’operazione che trovava diverse critiche e in alcuni aspetti erano critiche fondate nell’ambito dell’assetto societario delle Generali: se viene meno questa operazione, tutto sommato si determina una situazione nella quale si possano effettuare convergenze per trovare, se sarà necessario, delle soluzioni alternative”. Così spiega all’Adnkronos l’analista economico, editorialista ed . 🔗 Leggi su Ildifforme.it