Generali addio a trattative con Natixis su asset management

Generali ha interrotto le trattative con Natixis per una joint venture nel settore dell'asset management, dopo aver avviato approfondimenti e consultazioni con gli stakeholder. La collaborazione, inizialmente annunciata tramite un Memorandum d’Intesa non vincolante, non si è concretizzata, segnando un cambiamento nelle strategie di partnership del gruppo assicurativo.

(Adnkronos) – Addio alle trattative di Generali con Natixis. Facendo seguito all’annuncio del 21 gennaio 2025 relativo alla firma di un Memorandum d’Intesa non vincolante per la creazione di una joint venture tra le rispettive attività di asset management, Generali e Bpce hanno condotto approfondite interlocuzioni e le consultazioni previste con gli stakeholder interessati, secondo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Fine stagione in Formula 1, e la Mercedes “scarica” Bottas… nel vero senso della parola. Dopo il GP di Abu Dhabi, i meccanici lo hanno sollevato di peso e buttato in un cassonetto, tra le risate generali e la complicità del pilota. Un addio in perfetto stile Bottas, - facebook.com Vai su Facebook

Generali, stop alle trattative con Natixis - Le due società di comune accordo hanno interrotto le trattative per la creazione di na joint venture nell’asset management ... Scrive repubblica.it

Generali: stop a trattative con Natixis per alleanza su asset management - Generali e Bpce (controllante di Natixis) stoppano le trattative per la creazione di una joint venture ... Come scrive ilsole24ore.com