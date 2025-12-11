Generali abbandona il progetto di gestione del risparmio insieme ai francesi di Natixis

Generali ha deciso di abbandonare il progetto di gestione del risparmio in collaborazione con Natixis, segnando un cambio di strategia. Contestualmente, si chiude anche il capitolo legato alla disputa che ha portato alla conquista di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena.

Come previsto, esce dai radar anche il casus belli che ha portato alla conquista di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena. L'alleanza da 1.900 miliardi di euro fra Generali e Natixis nel risparmio gestito è stata definitivamente archiviata. Il gruppo di Trieste e i francesi di Bpce cui fa capo Natixis, hanno deciso di interrompere le trattative iniziate poco meno di un anno fa che avevano messo in allarme il governo. Dandogli argomenti per spalleggiare la scalata al primo socio del Leone, Mediobanca appunto. Tutto era rimasto bloccato in attesa di capire l'esito dell'offerta che ha poi fatto finire piazzetta Cuccia sotto il controllo di Mps in un'operazione che è tutt'ora al vaglio della Procura di Milano.

