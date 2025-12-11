Gene Simmons chiede scusa per le sue dichiarazioni sulla morte di Ace Frehley

Gene Simmons ha espresso scuse per le sue dichiarazioni sulla morte di Ace Frehley, ex collega e chitarrista dei Kiss scomparso lo scorso ottobre. Le sue parole hanno suscitato polemiche, ma ora Simmons sembra aver cambiato atteggiamento, riconoscendo forse l'importanza di rispettare la memoria dell'amico e collega.

Gene Simmons sembra essersi pentito delle sue teorie riguardanti la morte dell’amico e collega Ace Frehley, chitarrista dei Kiss scomparso lo scorso ottobre. «A pensarci bene, ho sbagliato a usare le parole che ho usato», ha twittato questa mattina, «Mi scuso umilmente». La ritrattazione del bassistacantante, noto per le sue dichiarazioni roboanti e senza filtri, segue delle affermazioni piuttosto controverse. «Ha rifiutato i consigli delle persone che si prendevano cura di lui», aveva detto, «incluso il sottoscritto, di cercare di cambiare il suo stile di vita. Dentro e fuori da cattive decisioni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gene Simmons chiede scusa per le sue dichiarazioni sulla morte di Ace Frehley

