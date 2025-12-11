gedi sinistra in stato di agitazione chiede lumi al governo pure sulla vendita di stampa e repubblica

Il caso Gedi sta suscitando preoccupazioni tra la sinistra, che ha chiesto chiarimenti al governo sulla possibile vendita di Stampa e Repubblica. L'agitazione si intensifica mentre si attendono risposte ufficiali, alimentando un dibattito aperto sulla futura gestione delle testate e sull'impatto sul panorama mediatico italiano.

Il caso Gedi tiene banco e allarma la sinistra che chiede, come sempre, al governo di riferire in aula. Dopo mesi di indiscrezioni e una conferma indiretta di pochi giorni fa, mercoledì le redazioni della Stampa e di Repubblica sono state per la prima volta informate direttamente dalla loro proprietà (Agnelli-Elkann) dell’intenzione di vendere tutte le attività del gruppo di cui fanno parte i due quotidiani (oltre a news HuffPost e le radio Deejay, Capital e m2o.) Sarebbe in corso una trattativa tra Gedi e il gruppo greco AntennaUno, guidato dall’armatore Theodore Kyriakou. Per venerdì è previsto l’incontro tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria Alberto Barachini e i vertici di Gedi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it