Gaza si restringe La linea gialla è il nuovo confine con Israele

Gaza si sta riorganizzando lungo una nuova linea di separazione. La

La "linea gialla" che divide Gaza secondo il piano di cessate il fuoco di Donald Trump è un "nuovo confine" per Israele. Lo ha spiegato il capo di stato maggiore, Eyal Zamir. "Israele manterrà le attuali posizioni militari, che gli conferiscono il controllo di oltre metà di Gaza compresi la maggior parte dei terreni agricoli e il valico di frontiera con l'Egitto", ha sottolineato. "La 'linea gialla' è una nuova linea di confine, che funge da linea difensiva avanzata per le nostre comunità e da linea di attività operativa", ha affermato Zamir durante una visita per incontrare i riservisti israeliani nel nord di Gaza, dove ha anche visitato le rovine delle città palestinesi di Beit Hanoun e Jabaliya. 🔗 Leggi su Iltempo.it