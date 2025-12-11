Gaza la denuncia di Amnesty | Hamas responsabile di crimini contro l’umanità

Amnesty International ha accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di aver commesso crimini contro l’umanità, tra cui omicidi e torture, collegati al massacro del 7 ottobre 2023 e al trattamento degli ostaggi a Gaza. La denuncia evidenzia le gravi responsabilità di questi gruppi nelle violazioni dei diritti umani nella regione.

(Adnkronos) – Amnesty International ha formalmente accusato Hamas e altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità, tra cui omicidio e tortura, in relazione al massacro del 7 ottobre 2023 e al trattamento riservato agli ostaggi presi in ostaggio a Gaza. L'organizzazione per i diritti umani, in un rapporto di 173 pagine intitolato 'Prendere di .

