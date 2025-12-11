Gaza gli Usa hanno chiesto all' Italia di far parte del Consiglio per la pace Neonata sfollata muore di freddo 

Gli Stati Uniti hanno richiesto all'Italia di partecipare al Consiglio per la pace relativo alla crisi a Gaza, secondo quanto riportato dal sito Axios. Nel frattempo, una neonata di otto mesi, sfollata a causa degli allagamenti provocati dalla tempesta Byron, è morta di freddo. La situazione umanitaria e diplomatica rimane critica e complessa.

