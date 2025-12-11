Gattuso aveva chiesto di spostare un’intera giornata la Lega forse anticiperà una partita di 45 minuti

Gattuso aveva richiesto di spostare una giornata di campionato per favorire la preparazione alla sfida con l'Irlanda del Nord. La Lega potrebbe anticipare di 45 minuti una partita della trentesima giornata, prevista prima del playoff, per rispettare questa richiesta. La decisione potrebbe influenzare il calendario e la programmazione delle prossime settimane.

Gattuso l’aveva chiesto esplicitamente: “Sarebbe importante anticipare la giornata di campionato prima del playoff”, ovvero la trentesima giornata, quella prima della sfida cruciale con l’Irlanda del Nord del 26 marzo. La Lega ora – pare – ha intenzione di venire un po’ incontro al ct, ma giusto un po’. Ha intenzione di un anticipare un big match alle 20, nientemeno. “Come segno di buona volontà”, scrive – non sappiamo se ironicamente, ma non ci pare – il Corriere della Sera. “Partendo dal presupposto – scrive il Corsera – che lo spostamento di tutto il 30° turno di A fra impegni nazionali (Coppa Italia) e internazionali è praticamente impossibile, i vertici della Lega hanno avuto l’idea: In tal modo Gattuso potrebbe avere a disposizione i giocatori con qualche ora di anticipo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it