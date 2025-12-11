gasparri addio pista nera

Il senatore Maurizio Gasparri commenta l'audizione del procuratore Salvatore De Luca, che ha dichiarato che la pista nera sulle stragi del 1992

Senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, in commissione Antimafia il procuratore di Caltanissetta ha detto che la pista nera sulle stragi di mafia del 1992 "vale zero tagliato", è soddisfatto? "L’audizione del procuratore Salvatore De Luca è stato un atto monumentale nella storia dell’antimafia italiana. Ha smantellato la presunta inchiesta di Scarpinato, dando invece ragione alle indagini del Ros dei carabinieri". Torna in auge, quindi, il filone su mafia e appalti. "È venuto in Antimafia Caselli, un mese fa, a dire che con le stragi non c’entra niente l’inchiesta su mafia e appalti, mentre molti di noi sostenevano che fosse la vera causa dell’uccisione di Borsellino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net